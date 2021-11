William METZGER

Après 10 années à travailler dans le domaine de l'insertion auprès des publics en difficultés; j'apporte aujourd'hui à une structure

novatrice, mes compétences et mes connaissances dans le domaine commercial et social.



Je travaille actuellement dans une agence d'intérim d'insertion dédié spécifiquement aux placements emploi, de personnes reconnues Travailleurs Handicapés.



Directeur de cette structure depuis 2007, je favorise l'intégration et l'adéquation entre les entreprises et les personnes reconnues TH.



Nous proposons un accompagnement personnalisé et individualisé aux publics TH en recherche d'emploi.



Mes compétences :

Conseil

Formation

Management

Ressources humaines