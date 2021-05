William PUJOL

Je suis une personne dynamique, curieuse qui aime travailler en équipe et aime le travail bien fait. Je suis une personne qui aime proposer de nouvelles idées (constructives) et qui aime aider les autres et on peut compter sur moi en cas de besoins. Je suis fidèle à mon entreprise. J'aime travailler à l'International.



Mes compétences :

CSS 2

Microsoft Word

ERP

HTML

Cariste

Secourisme

Service client

Dynamisme

Audiovisuel

AX

Vidéoprojection

Routage IP

VirtualBox

Microsoft Windows Server

Microsoft Windows 7

Bug Tracking System

Linux Debian

Microsoft Windows

Microsoft Windows 10

Microsoft Windows 2008 Server

Virtualization

Android

Microsoft Windows 2003 Server