William VIALLE

Je possède une expérience de 4 ans dans le développement DotNet. Au cours de ces trois années, j’ai pu élaborer des applications SIG et SI pour divers domaines (formation, aéronautique, logistique…) et ainsi acquérir des connaissances à la fois techniques et méthodologiques en développement web. Au cours de mes divers projets, je me suis spécialisé dans les langages C#, VB.NET et ASP.NET, mais je possède également des connaissances en LINQ, HTML5, Javascript (PhoneGap, ExtJS, Sencha Touch) , Gml, VBA et Java.