Williams FUEHRER

Ingénieur application ayant intégré lagence de Nantes, je me forme en robotique fixe et mobile.

Mon travail consiste à supporter les ingénieurs commerciaux en avant vente et les clients dans la mise en place de nos produits.

Mon expérience me permet dapporter une vision globale du process et de ne pas me cantonner à lautomatisme.

Mes formations en robotique me permettent le support des clients en programmation et installation.



Fort de 20 années d'expérience dans le domaine du moteur brushless, j'ai une très bonne compréhension de la technologie Servo-moteur et des variateurs associés.

Les bus de terrain et mes capacités de programmation ont été un plus indéniable dans mon parcours.



J'apporte expertise et solution chez les clients.

L'aide à la détermination matériel auprès de nos vendeurs et distributeurs fait partie de mes fonctions.



Mes compétences :

Informatique

Automatisme

Amélioration continue

Formateur

PLCOpen

IEC 61131-3

motion control

Robotique