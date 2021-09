Wouter WIELS

Un événement unique



Dans sa vocation initiatique, Rives de la Beauté est comparable à ce qui se passe dans le domaine du design (Milan Design Week, Paris Design Week) ou celui de l'art (Nuit Blanche à Paris, la Biennale de Venise).

Mais par son indépendance, son envergure et son objet (la beauté, les parfums, le bien-être), Rives de la Beauté est une initiative inédite, unique au monde.



Marques, grands magasins et boutiques prestigieuses, créateurs authentiques, lieux de bien-être, galeries, showrooms, agences créatives, éditeurs, magazines, artistes maquilleurs, directeurs créatifs, fournisseurs, designers, photographes,...A partir de septembre 2009, Rives de la Beauté offrira, une fois par an, à tous ces acteurs de lunivers beauté, une semaine unique pour exprimer leur vision dune beauté moderne et responsable, en ce début de troisième millénaire... »



www.rivesdelabeaute.com première édition lancée avec succès en septembre 2009



