Xavier BONNET

Anciennement en poste de Technicien Maintenance infrastructure, Energies Bâtiments et CVC durant 10 ans.

Mes formations et mes expériences professionnelles,variées et enrichissantes me permettent de m'adapter à toutes les situations.

Dynamique,rigoureux et disponible,je suis prêt à m'investir pleinement dans les responsabilités qui me seront attribuées.



Mes compétences :

Permis A,B,C et EC

Microsoft Excel,World,Power Point

Secouriste et ESI

Nacelles caces1 et 3

Pratique de SAP

Maintenance des installations générales

Pratique de la GTC gestion technique centralisée