Xavier BORIES

LE MOUVEMENT PERPÉTUEL DES ENTREPRISES



La lente agonie des entreprises françaises pourquoi ?



Les trente cinq heures sujet souvent débattu. Il s'avère qu'avec les outils actuels la productivité d'un salarié a augmenté, mais il passe moins d'heures au travail. Bien d'autres sujets inquiètent les chefs d'entreprises que les trente cinq heure. Surtout que les trente cinq heure, ont coûté très cher, a certaines entreprises, le traumatisme n'est pas prés de passé. Revenir en arrière serait du suicide, pour certaines entreprises, et un boulevard pour leurs concurrents non nationaux. Qu'est ce qui ne va pas ?



La crise ou les crises successives ? Oui elles changent la nature même du travail. Pour ceux, ou celles, qui le peuvent fini les longs trajets, fini les attentes interminables et les bouchons du matin et du soir. Le télétravail est devenu la loi. Que gagne-t-on ? Du temps de trajet et de préparation de son activité. Que perd on, du lien social, qui faisait de notre société un modèle unique. Certaines entreprises ne peuvent s'adapter. D'autres font avec. Certains se délocalisent à la campagne et améliorent leur cadre de vie. Ce n'est plus un lien de travail, géré par certains syndicats, mais un lien de voisinage, qui parfois se muent en lien de travail. S'est le travail qui s'est invité a la maison.



On a fait ces dernières années un grand pas et comme toujours les Français sont partis en retard mais mettent les bouchées doubles pour rattraper leur retard. Les lieux de productions ou sont ils ? Pour certaines entreprises personne ne sait vraiment.





Merci de votre écoute



Mes compétences :

Informatique

Etude des organisations

Sécurité informatique

Modélisation des systemes informatiques