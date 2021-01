Xavier GALLERI

En tant que "leader serviteur" au sein d'équipes agiles, j'interviens pour mener le projet à bien grâce aux valeurs et aux pratiques de l'agilité. Il s'agit d'animer, mais aussi de former et d'assister les membres de l'équipe (MOA, MOE, QA) à l'ingénierie, à la conduite de projet et aux principes d'organisation agiles. En particulier, je mets l'accent sur la maîtrise du périmètre fonctionnel (pilotage par la valeur, INVEST), l'assurance-qualité logicielle (TDD/ATDD, conception émergente) et l'amélioration continue de l'équipe et de l'organisation (rétrospective, culture "kaizen").



En tant qu'expert des méthodes agiles, j'interviens pour assister les directions informatiques à faire adopter l'agile à leurs équipes dans un environnement motivé et supporté par des sponsors bien informés des véritables enjeux de l'agile. En particulier, je mets l'accent sur une communication transparente et de qualité entre les équipes de réalisation, le métier et le management (gestion des risques, pilotage par la valeur) et sur les techniques de planification agiles (mises à disposition/livraisons fréquentes, "Burndown/Burnup/Velocity Charts", "Planning Poker", "Two-Level Planning").



Certifié "Coach & Team" en 2018 par l'école de coaching de Vincent Lenhardt, Transformance Pro, je propose des coachings individuels auprès de managers ou de collaborateurs de l'entreprise, des team buildings auprès des équipes et du coaching d'organisation auprès de comités de direction ou d'équipes de management à tout niveau.



Mes spécialités : les techniques d'ingénierie agiles (eXtreme Programming), les techniques de planification agiles ("Agile Estimating & Planning"), l'organisation et le lancement de projet agiles (SCRUM/KANBAN).



Mes compétences :

Agile Development

.NET

Kanban

TDD

Scrum master

Scrum

JAVA / J2EE

Java

Agile

JEE