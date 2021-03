Xavier GAY

En tant qu'ingénieur Integration Process, ma tache est la suivante:

-Optimisation des process de fabrication en termes de taux de conversion des cellules, capacité et rendement de production.

-Conseil et support clients en matière de technologie et process



Mon expérience dans le cadre de projets internationaux et multilingues en Asie et Europe m'a permis de participer au "ramp-up"(montée en puissance) de 7 lignes de production de cellules solaires «clé en main» sur silicium mono et multicristallin représentant une capacité annuelle de production de plus de 300MW et d'acquérir une solide expertise dans le domaine des technologies de production de l'industrie photovoltaique.



Mes compétences :

Intégration

Photovoltaics

Photovoltaïque

Process

Process intégration

Semiconductor

Silicon

Technology