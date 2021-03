Xavier GILLARD

Passionné par l'amélioration des performances de l'entreprise. Je suis à la recherche d'entreprises à accompagner dans leur projet de performance industrielle ou amélioration continue.

Lean Six Sigma Black Belt, je suis spécialiste des outils qualité et la performance : AMDEC, SPC, statistiques industrielles, résolution de problèmes, VSM, SMED, 5S....



Ingénieur Centrale Lille et Master Qualité.

10 ans d'expérience industrielle chez des équipementiers automobiles dans des postes d'ingénieur Qualité, Responsable Qualité, Responsable gestion de production.



Mes compétences :

Conseil

Gestion de projet

Formation

Plan d'expérience

ACV

MSP

Gestion de stocks

Eco conception

Gestion de production

Lean six sigma