Xavier HAREL

Passionné par toute forme de création artistique, j'ai suivi une formation en communication visuelle avec le projet de devenir dessinateur de bande dessinée (spécialisation de l'école). Découvrant alors le graphisme pendant cette période, j'ai été séduit par les possibilités quasi infinies qu'offraient des logiciels comme Photoshop, Illustrator ou même InDesign. J'ai dès lors décidé de troquer papier, crayons et pinceaux contre écran, clavier et tablette graphique. Après un passage en agences de communication, je suis finalement devenu graphiste freelance. Quelques années plus tard, je (re)découvrais la photographie grâce notamment à l'émergence du numérique qui en facilitait l'apprentissage. J'exerce aujourd'hui ces deux activités en parallèle, toujours en freelance, en essayant de privilégier la photo, que j'aime tout particulièrement.

Intéressé par toute proposition de collaboration, je vous invite à visiter mon site internet www.xavierharel.com pour vous donner un aperçu de mes travaux, et à me contacter pour plus de renseignements.



Mes compétences :

Graphiste

Photographe

PAO

directeur artistique

communication visuelle

fashion

mode

InDesign

publicité

photographie

graphisme

photoshop

retouches