J'ai passé près de 30 ans à la Fédération des Centres de Gestion Agréés (FCGA) en tant que chargé de mission tant dans le domaine de la formation, des prestations de services et surtout des TI (Technologies de l'Information). Dans la même continuité d'actions, je suis désormais Chargé de Mission numérique à France Gestion. Je navigue de dossier en dossier pour organiser, échanger, rationaliser, développer des idées et des projets au service des Centres de Gestion Agréés et donc indirectement mais surtout des Très Petites Entreprises (TPE).



Passionné par les Technologies de l'information, connecté depuis 1995 (email puis icq, etc.) et initiateur d'un des premiers intranet français (fcga.fr en 1997), je continue à digérer les nouveautés dans ce monde en pleine ébullition pour en diffuser des fragments essentiels, générateurs de productivité, au devenir des Centres de Gestion Agréés et des TPE.



J'ai créé les sites, blogs et univers suivants de la FCGA :



Web : http://www.fcga.fr (1997, refonte en 2002)

Web : http://www.cgadiffusion.com (2002)

Blog sur le numérique : http://blogitfcga.canalblog.com (2005 abandonné en 2014)

Twitter : https://twitter.com/federationcga (2009)

Facebook : https://www.facebook.com/federationcga

Youtube : https://www.youtube.com/FederationCGA

Dailymotion : https://www.dailymotion.com/FederationCGA

Netvibes :



Depuis 2010, je ne gère plus ces sites dont la maintenance à été confiée à un prestataire.

J'ai aidé à la refonte de l'intranet du site de la FCGA en 2015/16.





Par ailleurs, je suis un passionné de Madagascar.

Web : http://www.madamapassion.com

Blog : http://mademada.canalblog.com

Univers Netvibes/wasabi: http://www.netvibes.com/madamapassion

Twitter : http://www.twitter.com/madamapassion (2009)



J'ai également créé le site de l'école Sainte-Marie (avec la plateforme allemande Jimdo - http://www.ecolesaintemarie.jimdo.com ), petite école privée, pour rendre service à la directrice et aux parents. Cela m'a pris deux jours et j'ai formé la directrice en une journée pour transférer la gestion du site.



Mes compétences :

Web

Animation de formations

Economie numérique

Web 2.0

TIC