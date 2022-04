Marc FROEHLY

Gestion : Formaliser et adapter les procédures de travail administratif / gérer des projets / établir un budget prévisionnel et des tableaux de bord / calculer des prix de revient analytiques...

Comptabilité : Manager une équipe de collaborateurs / saisir les écritures jusqu’à l’établissement du bilan comptable / établir les déclarations fiscales (TVA, IS …) / réaliser un dossier de révision interne pour examen par expert comptable et commissaire aux comptes / établir la liasse fiscale et déterminer le résultat fiscal.

Paie et droit social : établir des contrats de travail / Établir les bulletins de paie et les déclarations de cotisations sociales et des taxes assises sur les salaires / mettre en place et utiliser un logiciel de paie (mise à jour du paramétrage en fonction des évolutions des taux de cotisations ou des lois...

Informatique : Utiliser Word Excel Powerpoint Internet / connaissance d'EBP de SAGE X3 (PGI) de Cegid Paie / mettre en place un outil informatique -de la rédaction du cahier des charges à la formation des utilisateurs.



Mes compétences :

Gestion

Budget

Management d'équipe

Paie

Droit social

Informatique

Comptabilité