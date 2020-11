Responsable Technique en travaux neufs de Chauffage, Ventilation, Climatisation et Sanitaire

Etudes, Etablissements de devis, Réponses aux appels d'offres privés ou publics

Relation avec les clients, Maître d'Oeuvre et d'Ouvrage

Commandes et suivis de chantier



Mes compétences :

Aisance relationnelle et adaptation

Autonome et responsable