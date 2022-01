Xavier LÉOST

Devenu expert de l'assistance et du support utilisateur grâce à mes différentes expériences, j'ai toujours été l'interface entre les équipes métier, opérationnelles, et les équipes de la DSI, techniques, pour "décoder" les envies des premiers et les traduire en spécifications techniques et fonctionnelles et les rendre compatibles avec les contraintes des seconds.

J'ai toujours eu à cœur de résoudre les problèmes des utilisateurs finaux, à travers l'amélioration continue des procédures internes, et l'évolution des outils des entreprises qui m'ont employées.



En parallèle, dans un contexte plus privé, je me suis formé "sur le tas" au marketing de réseau, dans le but d'aider les gens qui m'avaient fait confiance à réussir. J'y ai trouvé une grande motivation de par la nature des relations qu'on y tisse, à la fois saines et réellement bienveillantes. Je suis devenu fan de l'adage qui dit que "Tout seul on va plus vite, ensembles on va plus loin !"



Fort de ma faculté dadaptation et de ma personnalité sociable et enthousiaste, j'aimerai continuer à étoffer mes compétences dans le domaine des technologies digitales. Je suis également devenu autodidacte par intérêt personnel dans les métiers créatifs et de l'intégration web (Graphisme avec "Toshop" et Webdesign, Communication, Marketing, HTML et CSS).



Enfin, à 43 ans, je souhaiterai pourquoi pas partager mon expérience et montrer mon leadership à travers le management.



N'hésitez pas à me contacter pour que nous discutions de vos opportunités ou plus simplement pour échanger sur nos intérêts professionnels communs.



Mes compétences :

- Administratif

- Communication

- Dématérialisation

- Salesforce

- Adobe Photoshop

- Bases en HTML 5 / CSS 3

- Notions en PHP

- Excel, Word, PowerPoint