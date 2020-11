Xavier LEROUX

Enseignant au sein de l'IUT de Cergy Pontoise Département DUT MMI (Métiers du Multimédia et de l'Internet)

Enseigne différents Modules :

Arts plastiques & Identité artistique

Histoire de l'art & Esthétique

Infographie & Multimédia

Écriture pour les Médias Numérique

Responsable des projets tutorés de 1ere et 2eme année DUT

En charge du module Infographie pour la Licence Pro. (CPMN) Communication de Proximité et des Médias Numériques)



Jury professionnel du Grand Prix Ciné Junior 2014



Certification Professionnelle Complémentaire - Cinéma & Audiovisuel depuis 2011



Plasticien depuis 1992 - Différentes expositions en France et à l'étranger (Paris, San Francisco, Tokyo, Barcelone, Genève…) et événements (Parcours Saint Germain, Open de tennis de Bercy, Salon du SIHH de Genève, Salon de Montrouge…)





Mes compétences :

Adaptabilité

Communication

Créativité

Curiosité

Design

Infographie

Motion

Motion Design

Multimedia

Ouverture culturelle

Pédagogie

Réactivité

relation internationale

Rigueur

Transmission