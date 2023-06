Xavier MORANT

Autonome, organisé et rigoureux, j'aime apprendre et transmettre. La relation aux autres est une motivation quotidienne pour progresser et pour développer et partager mes compétences.

Responsable d'exploitation, je mets à profit mon sens pratique pour être à lécoute de mes collaborateurs et les rendre autonomes dans leurs missions en leur apportant les moyens nécessaires.

Responsable technique, j'ai à cœur découter, de trouver les solutions et de former les clients pour qu'ils puissent utiliser au mieux les produits et de façon durable.

Responsable du développement commercial du dispositif médical TurnAid© sur le marché français, j'aime aller au contact des équipes, dans les établissements de santé ou au domicile, pour proposer des solutions techniques facilitant le quotidien des patients et des soignants.