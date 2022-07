Xavier PRETRE

Après plusieurs années à mener des projets de développements produits dans les télécommunications et lautomobile, jai réalisé dans le cadre dune restructuration en tant quopérationnel à quel point le facteur humain était un élément clé à considérer dans les changements organisationnels et la création de valeur dans lentreprise. Jai depuis poursuivi ma carrière pour supporter les transformations des organisations et en particulier la transformation digitale.

Jaime toujours autant créer, rendre possible le développement de nouvelles idées autour dune dynamique collective.



Domaines de compétences :

Business et digital transformation

Définition et exécution de la stratégie

Design organisationnel

Management de projet MOE / MOA

Management de linnovation

Industry 4.0

Cadrage et deployment de solution : PLM, Field Service Management/ IFS , Stock Management / Oracle inventory