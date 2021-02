Xavier RENOUL

25 ans d'expérience, dont 6 comme responsable, dans des services aux personnes en grande difficulté -SDF et Jeunes- et dans la lutte contre les exclusions : action éducative, insertion sociale, prévention de la délinquance, participation citoyenne, emploi, protection de l'enfant, logement.

Je suis administrateur de 2 associations : insertion professionnelle, logement des jeunes.



Aujourd'hui, je suis surtout chef de service dune antenne dun service AEMO-AED et SERAD de lassociation Sauvegarde dEure-et-Loir. Cette antenne accompagne 250 jeunes, sur des missions qui nous sont confiées sur la route le Juge pour Enfants et/ou lAIDe Sociale à lEnfance du département 28.



Mes compétences :

Management

Économie sociale et solidaire

Communication

Réseau et Partenariat

Association loi 1901