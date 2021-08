Xavier RIEHL

Animé par la passion des clients, du développement des personnes, du challenge et de la performance, je définis, organise et déploie des stratégies à court, moyen et long terme garantissant des résultats optimums. Mon leitmotiv est de répondre parfaitement aux attentes des clients sur des marchés ciblés grâce à des offres sur mesure et à une organisation innovante adaptée aux compétences des équipes. Les deux critères me permettant de valider la réussite dune action sont la satisfaction client induite et sa rentabilité financière.



La construction de mon expertise est le résultat détudes, danalyses et dapprofondissements personnels dans tous les domaines confiés. Ma grande expérience opérationnelle à de nombreux postes clés avec des périmètres de plus en plus larges et de plus en plus complexes me permet aujourdhui dêtre capable de mener à bien de nombreuses situations même très complexes et de mettre en place des stratégies gagnantes.