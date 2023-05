Après un Graduate Program d'un an au sein de la Fortis à Luxembourg où j'ai notamment travaillé en FX Trading et en Produits Structurés, je viens de rejoindre l'équipe FX de BNP Paribas Luxembourg.



J'interviens principalement sur le Spot mais aussi sur les dérivés FX, or et argent.



Mes compétences :

bourse

Broker

brokerage

Commodities

Energy

Equities

Fixed Income

Forex

front office

Négociateur

Sales

Trading