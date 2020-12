Xavier VERNOY

Ayant une expérience de plus de 17 ans dans le bâtiment et 2 ans en tant que

commercial en vente directe,je possède un très bon relationnel qui permet

de mettre rapidement en confiance mes interlocuteurs.



Fiable,sérieux,n'ayant peur ni du travail ni de réaliser de nombreux déplacements,

je souhaite mettre toute ma motivation,mes connaissances et mon envie de réussir

au service d'une structure qui saura me proposer une évolution de carrière intéressante.

Persévérant,je ne me décourage pas aisément ; c'est sans doute ce qui m'a permis

de me tenir systématiquement au dessus des objectifs qui m'étaient fixés lors de

mes précédentes expériences.



Aujourd'hui,je souhaiterai évoluer dans mon domaine.



Je suis à l'écoute d'opportunités qui pourraient me conduire à des déplacements internationaux.



Mes compétences :

Persévérance

Microsoft Excel

Microsoft Word

Sketch up

AutoCAD