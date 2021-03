Xavier XAVIER NICOLAS (NICOLAS)

Magicien professionnel depuis 1987, j'anime et organise de nombreuses réceptions privées et d'entreprises.



3eme meilleur mentaliste européen 2012

Show de mentalisme Remue Méninges nominé spectacle magique de l'année 2013 2014 2015 2016



En tant que magicien je fais parti de quelques uns, spécialiste du mentalisme. Cette branche à part consiste à simuler les phénomènes paranormaux en spectacle (Anamorphoses, Mise en boite, Remue méninges), en faisant participer les spectateurs.



Le dernier spectacle 'Remue méninges' est joué à Paris depuis mars 2008 tous ls lundis au théatre de Nesle.



Grands comptes: France Telecom, matel, Peugeot, Française des jeux, Renault, Toshiba, Bouygues, Groupe ACCOR, Jet Tour, Groupe Lucien Barrière, Hewlett Packard, Banque SAGA, EDF-GDF, TF1, Laboratoires Hoechst, Boucheron, Chanel, Press Club de France, SBM, BMW, Dassault, Porsche, Thomson, Disneyland Paris, Aérospatiale, Elf, Générale des eaux, Warner Home Vidéo, l'OREAL, GEMS, BNP, SFR, Yves Saint Laurent,Cetelem, Oneywell, Loisirs Prod, Jour de fête événements...



Présentation à la presse de la Tour de la terreur à Disneyland Paris. soirée événementielle avec présentation d'effets paranormaux aux journalistes durant le cocktail.

Lancement du spectacle de mentalisme 'Remue Méninges' au théatre des deux anes en Mars 2007



Organisation et mise en scène des animations de proximité à l'occasion des 80 ans de Monsieur le Sénateur Maire Serge Dassault 04/2005



Spectacle 'Mis en Boite' pour le Festival des bonimenteurs au Théo Théatre (Paris) 05/2004

Spectacle 'Mis en Boite' au Théatre Adyar (Paris) 01/2004

Organisation de l'animation pour le lancement du Tome 5 de Harry Potter



'Anamorphoses' présenté à la FNAC Juin 03



Spectacle 'Anamorphoses' au Théatre du Coteau (Plessy Robinson) 04/2003.



Animation du Séminaires des Directeurs de Thomson 2003.

Présentation aux revendeurs du DVD Harry Potter 2- La chambre des secrets.



Soirée Prestige : L'Oréal Division produits de Luxe.



Organisation du Mariage de Monsieur Laurent Dassault.



Présentation du Déjeuner COPRA 2001 au Lido de Paris.



Gaz de France : Présentation et animation de la remise des trophées de l'innovation DEGS 2000 et DR 2001.



Avant première du Film Harry Potter - L'école des sorciers.

Peugeot :

Réunions internationales de presse.

Lancement de la 106 et de la 306 Cabriolet.

Création de cartes à jouer et d'un livret de magie.

Lancement de la 206.



Création dun spectacle visuel sur mesure.

France Telecom : Première transmission TVHD 16/9 par satellite.



Monte Carlo : SBM, Casino, Cabaret, Hôtel de Paris.



Olympia 99 : Soirée 14 Magiciens pour le Kosovo.



Programmation artistique pour l'Hôtel Nikko.



Cours de magie au Press Club de France (Journalistes, P.D.G).



Séminaire de formation pour les animateurs Jet Tours.



Réveillon de la Saint Sylvestre : Hôtel Le Bristol, Maxims.



Arbre de Noël pour les clochards de Paris.



Mairies, Ambassadeurs, Ministères...



