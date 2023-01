Xavier YSEUX

Je suis Lead SEO dans l'équipe e-Marketing de WIDE Agency Suisse, une agence du groupe Micropole basée à Genève.



Fort de cette bonne douzaine d'années à optimiser des sites Internet pour leur donner plus de visibilité sur les moteurs de recherche, j'aide nos clients à tirer le meilleur de leur dispositif, avec des recommandations aussi bien techniques qu'éditoriales.



Grâce aux expertises des autres membres de l'équipe, nous avons à cœur d'imaginer des dispositifs capables de croiser les canaux pour offrir toujours plus de visibilité aux contenus de nos clients :)



Amis français, n'hésitez pas à solliciter les équipes des agences régionales de WIDE, présentes dans les plus grandes villes de France dont Paris et Lyon. Relations suisses, nous serons heureux de vous accompagner depuis notre QG à Genève !



Mes compétences :

SEO

Web