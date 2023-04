Yacine ZALANI

Perspicace, Pragmatique, Avenant, Résilient et Optimiste.



La diversité est un richesse, trouvons la force d'avancer avec nos points communs car l'union fait la force.



Un pour tous. #OneForAll



Réalisons nos Rêves avec discipline et cohérence.



Sportif avec une expérience à haut niveau, les compétitions permettent de me challenger. Je cherche jusqu'où peuvent atteindre mes limites en ayant conscience de mes faiblesses et travaillant dessus pour combler mes lacunes.



Avec une forte appétence IT & PFS, mes compétences sont autour de la Data Science (Intelligence Artificielle et Big Data), la Cybersécurité, le Réseaux, l'automatisation, le management de projet, la communication et surtout l'harmonie au sein d'un groupe.



Pour moi il est important d'avoir une cohésion de groupe et d'avance ensemble vers un objectif collectif. #Synergie