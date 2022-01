Yael GERSON

Motivation, efficacité et professionnalisme: 3 mots qui définissent mon profil atypique!



Apres 6 annees d'études d'anglais et un DEA de la Sorbonne, j'ai décidé de changer d'orientation.



J'ai donc intégré l'EM Lyon (ex-Sup de Co Lyon).

J'ai validé avec mention un Mastère Spécialisé Marketing et Management des Services, après un stage de 6 mois en Marketing Stratégique dans les hautes technologies à Sophia-Antipolis.



J'ai d'ailleurs rédigé une thèse intitulée

"La mise en place des services en entreprise industrielle".



Je travaille actuellement en tant qu'attachée de direction dans l'immobilier dans le Golfe de St Tropez, un domaine passionnant que j'ai rapidement apprivoisé. Ce poste me permet de mettre en pratique les connaissances acquises à l'EM Lyon en termes de fidélisation de la clientèle, marketing et communication. Je m'épanouis vraiment à ce poste, mais je reste néanmoins ouverte à d'autres propositions, que j'étudierai avec attention.

Alors à bientôt...



Mes compétences :

Marketing

Communication

Immobilier

Loisirs

Tourisme

Informatique

Apple iOS