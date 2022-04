Yahia NASRI

Riche de mon expériences en SSII, mon parcours et mes activités m’ont permis d'acquérir un poste polyvalent entre le projet (gestion de projet), responsable production ( infrastructure management,delivery management) et responsabilité opérationnel (services management, transverse management).



Certifié ITIL

Certifié Prince2 (APMG)

Certifié Linux



Spécialités:



- Management d’équipes techniques

- Gestion du Système d’Information et de la production

- Management organisationnel et processus.

- Gestion et suivi de projets en coordination avec la direction de projet

- Gestion de la relation client



Mes compétences :

Linux certification LP101/102 LP201/202

PRINCE2 certification Fundation and Practition

Direction de projet

ITIL v3 certification