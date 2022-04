Yahia Y. CHAMALI

Diplomé de Supélec et IGR Rennes.

déployer le réseau national internet de FT, puis ITN security manager à Orange Jordan.

Compétences :

Gestion : Comptabilité générale, Management financier, Marketing des services, Droit des entreprises et fiscalité, GRH, Gestion de la production, Code du travail, Dialogue social, Applications : SQL (Oracle, Access), bureautique MS Office, SPIP Blog, API Compta

Réseaux : RIP, BGP, ISIS, MPLS, Multicast, VOIP, Ethernet, TCP/IP, IPv6

Systèmes : MS-DOS, Windows NT/2000/XP, Unix, Linux, Cisco IOS, Junos

Matériels : Routeur et Switch Cisco, Routeur Juniper, Switch Nortel, BAS RedBack, ERX



Mes compétences :

Dirigeant

Management

Network

Network management

Sécurité

Supervision