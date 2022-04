Bonjour, je m'appelle Yahn JEANNE, j'ai 21ans.



Passionné par le monde de l'ingénierie, j'ai rejoint l'Université Bordeaux 1 cette année. Diplômé d'une Licence Physique et Ingénieries, parcours Génie Mécanique, je souhaite poursuivre mes études en Master Mécanique et Ingénieries.

Afin d'associer les cours théoriques de l'Université avec un côté concret et pratique de l'entreprise, je souhaite suivre cette formation par la voie de l'apprentissage.



Avant d'intégrer l'Université, j'ai obtenu un BTS Conception de Produits Industriels. Lors de cette formation, j'ai acquis une solide culture technologique, de bonne qualité en conception et de bonne connaissance des moyens d'industrialisation. Cette année en Licence 3, j'ai développé mes connaissances scientifiques en calcul de structure, en mécanique du solide, des fluides, en fabrication, en conception ainsi qu'en tolérancement 1 et 3D.



Outre mes diverses expériences, je suis à la recherche d'un contrat d'apprentissage dans une entreprise dans laquelle je pourrais valoriser et faire évoluer mes compétences.









Mes compétences :

SolidWorks

Catia V5

Cadds 5

Windows

Microsoft office

Analyse fonctionnelle

Pro Engineer / Créo

Maîtrise dimensionnelle - Tolérancement