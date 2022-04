Yahya BELLYAMANI

Diplômé du Master II Génie Civil & Infrastructures mention Travaux Publics de Cergy-Pontoise.



Après deux stages enrichissants de 6 mois chacun, en tant qu'Ingénieur Travaux en Maîtrise d’œuvre sur le projet de construction de la 1ère ligne du tramway de Casablanca et en tant qu'OPC sur le projet d'extension de l'aéroport de Marrakech (construction du Terminal 3 et une aire de stationnement des avions et un parking auto/moto), j'ai occupé le poste de Chef de Projets déploiement vidéo-assistance à la direction de l'Ingénierie de la SNCF (La Plaine St Denis) sur le projet de mise en place d'un système de vidéo-assistance dans les gares d'Ile de France (2 ans et 8 mois). Outre le fait d'approfondir mes compétences en gestion de projet, cette mission m'a permis aussi d'acquérir une nouvelle compétence en télécommunications.



Résultats: Pilotage du déploiement de 45 gares franciliennes (toutes les étapes du projet: DI, Études, Exécution, Réception des travaux, VISA).



Mes compétences :

Assainissement

OPC

Ouvrages d'art

Planification

Routes

Travaux publics

VRD

Autocad

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Gestion de projet