Yahya ZAHRA

Ingénieur-docteur chimiste, mécanique et matériaux. Expert en polymères et formulations, mon parcours atteste une solide formation académique et professionnelle pluridisciplinaire, allant de la chimie organique et moléculaire jusqu'aux caractérisations des matériaux, passant par le croisement structures/propriétés.



Doté d'une forte capacité d'adaptation et d'une auto-motivation pour conquérir les missions.



Mes compétences :

Management de projet

Management d'équipe

Chimie des matériaux

Formulation et élaboration de nouveaux produi

Caractérisation mécanique

Chimie organique

Vieillissement des matériaux

Enrichissement de base de données

Polymère

Caractérisation physico-chimique des matériaux

Peinture

Approvisionnement et achats

Planification de la production/demande

Communication

Matériaux

Corrosion

Chimiste

Formulation

Production

Management