Yalcin KOCAYIGIT

Sérieux, motivé, organisé, attentif... je suis quelqu'un sur qui on peut compter...

Mon atout: ma connaissance du terrain de part mon expérience dans la maçonnerie

Ma faiblesse: le français, ma langue maternelle étant turque, ma maîtrise de la langue française n'est pas totale... Mais je ne cesse de progresser.



Mes compétences :

Planification de travaux

DAO

Dessin d'execution

Relevé d'un ouvrage et mis au net

Calcul des sous détails prix et des prix de vente

Gestion des stocks et de main d'oeuvre

Analyse des coûts

Connaissance du marché et de la législation

Analyse technique d'une situation

Elaboration de devis quantitatif et estimatif