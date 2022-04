J’ai débuté ma carrière dans la restauration 1987 CAP Cuisine UFCV, Perpignan



Ensuite comme manutentionnaire dans une grande industrie de fabrication de viennoiseries.



En 2003, j’ai obtenu mon certificat d’agent commercial (Chambre de commerce de Perpignan).



J’ai développé mes connaissances dans le domaine immobilier en tant que négociatrice.



Enfin, en 2013, j'ai obtenu un Certificat de Qualification Professionnelle EFICAS, a Cabestany Perpignan.



Agent de Prévention et de Sécurité



Diplôme d’Agent des Services de Sécurité Incendie et Assistance aux Personnes (SSIAP 1)



Issue des métiers de la vente, j’ai toujours apprécié le contact clientèle, le conseil, le service. Vitrine de l’entreprise, j’attache une importance particulière à assurer un accueil chaleureux et de qualité



Titulaire du CQP d’Agent de Prévention et de Sécurité, du diplôme SSIAP 1, du certificat SST, je suis en capacité d’évaluer et de valider la conformité d’un établissement aux règles de sécurité incendie : portes coupe-feu, couloirs de dégagement, sorties de secours clairement identifiées, plan d’évacuation visible, validité et présence des extincteurs, éclairage de sécurité…



Concernant la surveillance des biens et des personnes, je suis habilitée à prévenir les malveillances, les conflits, vols. M’appuyant sur ma pédagogie et mes qualités relationnelles, j’ai à cœur d'expliquer ma démarche à la clientèle en cas d’intervention, avant de prévenir les autorités compétentes

















Mes compétences :

Commercial

Fleuriste

Cuisine gastronomique

Cuisine orientale

Décoration d'Intérieur