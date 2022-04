Yamadou MBAYE

Je m'occupe de la mise en place des solutions Genesys (routage d'appels, statistiques, appels sortants...), du support niveau 3 sur les plateformes production des clients de Prosodie, des études d’évolutions et de la conception de projet avant vente.



Je m'occupe aussi d'une plateforme mutualisée hébergeant plusieurs clients et basée sur la technologie de routage GVP.



J'ai une formation d'ingénieur en télécommunications et réseaux.