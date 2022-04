Bruno ANGELLOZ-NICOUD

Titulaire du DUT en télécommunications et réseaux (1996), du DEST en ingénierie informatique (2005) puis du Master OPSIE (2009), j'ai pu acquérir plusieurs expériences professionnelles entre 1997 et 2002, auprès de différents opérateurs télécoms (SFR-Cegetel, MCI-WorldCom, Energis-ECS, LDCOM), de constructeur télécoms (Matra Nortel), en France et à l'étranger (Angleterre, Suisse) sur différentes technologies voix et data.



Depuis 2002, j'ai orienté mon expertise sur le domaine de la téléphonie informatisée et du couplage téléphonie-informatique (CTI), technologie utilisée dans les centres de contacts clients, ainsi que les applicatifs liés (intégrations CRM, IVR...).



Les domaines couverts par les entreprises dans lesquelles j'ai pu travailler sont :



- les télécommunications (opérateurs fixes, mobiles, internet, et services à valeur ajoutée, constructeur télécom)

- le conseil et service opérationnel en centre d'appel (exploitation opérationnelle et technique de centre d'appel)

- la monétique et le service bancaire

- la bio pharmaceutique



Actuellement en poste chez Celgene International à Boudry, près de Neuchâtel (Suisse), au sein du département IT, en tant que responsable des télécommunications fixes et intégrations associées pour les régions EMEA et APAC.



Technologies couvertes:

- Téléphonie IP Avaya et intégrations associées (SIP, ACD, FoIP, Mobilité)

- Réseaux Cisco LAN/WAN

- Video Conférence Cisco/Avaya Radvision/Tandberg

- Implémentation et gestion de la QoS

- Lync/Skype for Business



Autres:

- Gestion des budgets

- Gestion et renégociation des contrats

- Gestion des changements



Mes compétences :

VoIP/ToIP

Télécommunications

Réseaux informatiques & sécurité

PABX

Avaya

Genesys

VoIP

CTI

Réseaux

Téléphonie