Yamina AMZAL

De formation pluridisciplinaire, Je suis docteur en Génie des procédés diplômée de l'École des Mines de Saint Étienne. Depuis juillet 2008, j'occupe le poste d’ingénieur de recherche, responsable du service commun d'analyse en spectroscopies Infrarouge et Raman au Centre SPIN de l’École des Mines de Saint Étienne. Je suis en charge de la gestion et de la mise en œuvre de ces techniques dans la réalisation des projets de recherche et des prestations.

L’ensemble des activités de recherche que j'ai menées au centre SPIN sont transverses. j'ai travaillé dans le domaine de la technologie des poudres (mise en forme, caractérisation physico-chimique, procédés d’élaboration,...). Je participe à des travaux de recherche de différents domaines: écoulements pétroliers, nucléaire, captage du CO2, analyse industrielle,...

En plus de mes activités de recherche, j'assure dans le cadre de la formation initiale des ingénieurs Civils des Mines et de la formation permanente des salariés de l’industrie, différents enseignements (mécanique des Fluides et Transferts, Thermodynamique, Calcul CFD par Fluent, Spectroscopie vibrationnelle,...). j'assure aussi des encadrements de stagiaires et doctorants.



Je suis aussi Diplômée d’un DEA en Dynamique des Fluides et des Transferts après une formation d’ingénieur généraliste à l’École Polytechnique d’Alger (Algérie). je dispose donc d'une double compétence à la fois en mécanique des fluides et énergie et en Génie des procédés.



Mes compétences :

Mécanique des Fluides

Spectroscopie vibrationnelle

Physico-chimie des materiaux

Techniques analytiques de caracterisation