Yamina BENZELLAT

Dynamique, organisée, persévérante, je baisse difficilement les bras. Etre réactive, savoir prendre du recul et être résistant au stress sont des qualités essentielles afin de trouver les clés qui mèneront une équipe, un projet, une entreprise au succès.



Proactive et force de proposition, j’aime avoir une vision à court et moyen terme sur les projets que l’on me confie de façon à pouvoir être réactive et efficace. Cela me permet également de fluidifier mes communications et de mieux coordonner mes actions auprès de mes collaborateurs. J’aime leur donner une vision plus globale des évolutions à venir et favoriser les échanges constructifs.



Mon sens relationnel est un de mes points forts et mes qualités de gestionnaire, associées à mes qualités d’organisation, font de moi une collaboratrice efficace et professionnelle. Mes expériences et mes compétences dans différents secteurs d’activité me permettent aujourd’hui d’être une personne fiable avec un bon esprit d’analyse, qui me permettra d’offrir la meilleure qualité de service à vos clients.



Etant présentement disponible, si vous souhaitez me voir intégrer votre équipe, n'hésitez pas à me contacter pour en discuter.







Mes compétences :

chargée de projet

Commercial

Communication

Création

Création d'entreprise

Innovation

Intelligence économique

Management

Management commercial

Marketing

Veille

ventes

Vente