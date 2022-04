Yamina KHODRI

Plus de quarante années de bénévolat et de militantisme associatif de terrain de chaque côté de la méditerrannée auprès des personnes qui vivent des situations fragiles et précaires.

Fondatrice et organisatrice du "Festival Rose des Sables" autour de cultures touarègues en France et des "Rencontres Eaux Déserts en Algérie".

Organisatrice des classes d'eaux en Algérie.

Auteur de quelques ouvrages:

-Les Handicapés : poêmes édités en Algérie en 1988

-Vive la mer pour se faire la paire sans visas: textes et poêmes sur les Harragas (Algerie)

-Les Gaufrettes à l'Harissa livre sur les jeunes des banlieues édité en france.

-La cuisine Optimiste, ou l'art d'accommoder les restes déclinés à la gastronomie Maghrébine (france)



Mes compétences :

Environnement

Organisation

Technique