Yamina Mina MECHALIKH

Mise en œuvre des politiques publiques (convention locale d’application du contrat de ville) dans les domaines de l’Éducation, de la Culture et de la Santé. Coordination des actions dans les domaines de l’éducation et de la culture au sein du dispositif GPV (veille à la convergence des dispositifs PRE, PEDT, Culture, Éducation, campus et couloir universitaire. Recherche et développement...



Direction des Politiques territoriales. Animation et exécution des contrats territoriaux des politiques de la Ville, de l'Habitat, du Foncier et des Solidarités.



Mes compétences :

Développement local

Politique de la Ville

Formation

Concertation

Attachée de presse

Projets urbains