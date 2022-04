Yamina MOULOUDJ

Domaine d’expertise :

- Accompagnement individuel professionnel et personnel

- Groupe de parole

- Consultante en gestion des Ressources Humaines





Vous avez besoin d’un lieu d’écoute et de parole pour mieux vous connaître, faire le point, vous aidez à traverser une période de changement, une difficulté....



Je vous accompagne afin de mobiliser vos ressources et vos points forts dans la construction de vos propres solutions, accéder à un mieux être avec plus d’énergie, de relation, de plaisir et de joie.



Je propose un accompagnement sur mesure dont le contenu et les moyens sont adaptés à votre rythme et vos objectifs (jeux de rôles, mises en situations personnalisées, techniques de créativité, techniques corporelles…).