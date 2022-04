Yamina ORIZOLI

Prête à vous démontrer mes compétences de par ma longue expérience d’assistante de direction et développement. J’ai travaillé sous l’autorité de plusieurs directions : commerciale, administrative et financière.

Depuis mars 2017 je travaille pour l'Association Le Pôle mondial du flaconnage de luxe de la Vallée de la Bresle, nos panneaux présents à l'entrée de chacune des communes annoncent "La Glass Vallée" seconde appellation sur tout le territoire de la Vallée de la Bresle. Il est important de savoir que le secteur du "Verre" sur le territoire représente 7500 emplois et couvre environ 70% de la production mondiale du flaconnage dans les industries du parfum, des spiritueux et de la pharmacie.

Notre objectif essentiel étant celui de faire connaître à l'échelle planétaire le savoir faire d'excellence séculaire de nos VERRIERS, développer et faire en sorte que ce savoir faire d'excellence soit transmis de génération en génération. Je vous invite à visiter notre siteArray et nous soutenir. Contact par mail : secretariat@glass-valley.fr



