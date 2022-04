Yan BERTHELOT

De formation scientifiques théorique, puis appliquée (7 mois de stages en Bureaux d'études et Laboratoire de recherche) je me suis spécialisé dans l'injection plastiques de petites, moyennes et grandes séries dans les domaines de l'automobile, la téléphonie salle de marchés, le médical, les machines spéciales, le militaire et l'équipement de collectivités locales en conteneurs à déchets.



J'ai progressivement évolué de la fonction d'ingénieur concepteur à celle de responsable projets, avec un management d'équipes pluridisciplinaires de 3 à 7 personnes.



Cette orientation vers la fonction de responsable projets m'a poussé à sortir de ma spécialité pour étendre mes compétences autant managériales qu'industrielles.



Après une formation en management opérationnel, je suis aujourd'hui également responsable du Bureau d'étude de Kaso Production



Mes compétences :

Sécurité au travail

Management opérationnel

Management de projets

Conception

Méthode des éléments finis

Responsable projets

Plongée sous marine

Calcul de structure

Plasturgie

Gestion de projet

INVENTOR

CFAO Act cut

SAP ERP

SYLOB ERP

CFAO Genio