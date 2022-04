Yan BONNIN

Marié et père de 2 enfants

Issu de formation en Ingénierie Automobile, j'ai développé sur cette base différentes connaissances et compétences passant du pôle Technique et Service au Commercial en passant par le Marketing Opérationnel grâce à mes différentes expériences.

Mes secteurs d'activité ont été essentiellement l'Automobile et le domaine des Véhicules de Loisirs.



Mes compétences :

Fédérateur

Homme de terrain

Organisé