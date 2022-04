De formation technique (BAC F1 et BT aéronautique) je suis commercial terrain et sédentaire depuis plus de 10 ans dans différents domaines. J'ai su mettre en avant lors de mes nombreuses expériences, ma capacité d'adaptation et mon sens de l'organisation.



D'un bon contact et d'un relationnel aisé, je n'éprouve pas de difficultés dans les propositions et négociations. Étant attentif aux besoins, je sais m'adapter aux exigences clients et patronal.



Mes compétences :

Microsoft Office

Merchandising

Aisance relationelle

Gestion des stocks