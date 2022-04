Yan ELLINGER

Experience :

• Contribution au développement rapide d'un cabinet d'avocats d'affaires

• Optimisation des Services Généraux d'un groupe en difficulté

• Gestion de deux relocalisations d'entreprises

• Ouvertures de filiales à l'étranger

• Business Development de progiciels sur la zone EMEA avec créations d'éco-systèmes



Compétences clés :

• Organiser les services généraux de l'entreprise de manière optimale et sûre, en offrant les meilleurs services aux meilleurs coûts, dans des milieux exigeants

• Communiquer efficacement avec transparence y compris en situation de crise

• Maîtriser le management à distance avec une adaptabilité aux différentes cultures et marchés à l'international

• Mener avec succès une opération immobilière

• Gérer plusieurs bureaux sur une échelle internationale



Mes compétences :

Management

Risk management

Anglais

Immobilier d'entreprise

Services généraux

Leadership

Artiste peintre

Project management

Banques

Art contemporain

CHSCT

Board of Directors

Facility management

Achats

International management

International project management