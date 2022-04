Karine CLOLUS- DUPONT

Associé fondateur du cabinet LEXINGTON AVOCATS.

LEXINGTON AVOCATS intervient essentiellement pour une clientèle d’entrepreneurs qu’il s’agisse de dirigeants de start-up, de PME ou de groupes industriels ou de services.

Avec l'appui d’une équipe de collaborateurs, le département social de LEXINGTON AVOCATS accompagne des clients français et étrangers dans le cadre de leur gestion quotidienne des ressources humaines (négociations collectives, licenciements, élections, etc.) et lors de la mise en œuvre de projets de grande ampleur (cessions et acquisitions, déménagements, licenciements économiques collectifs, etc.). Notre équipe conseille également des personnes physiques, dirigeants ou cadres dans leurs relations avec leurs employeurs ou associés.





Mes compétences :

Droit du travail

Droit social

Relations sociales

Conseil