Yan ESCARBONNIER

Sportif, plein d'entrain et dynamique.

je souhaiterai continuer à évoluer en faisant profiter l'entreprise de mon expérience et de mes savoir-faire, acquis au long de mes années au sein de l'Armée de l'air, en tant que mécanicien avion, spécialiste moteur. ces années m'ont apportées rigueur et assiduité au travail. le sens du contact aussi, travail en équipe oblige.



Mes compétences :

Mécanicien Avion Cellule/hydraulique

Spécialiste Turboréacteur CFM 56

Spécialiste moteur Pratt & whitney