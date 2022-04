Yan ESCUDIER

Bonjour,



Je réside à Morestel, dans le nord Isère.



J'ai acquis une expérience de quinze années en tant que commercial terrain en BtoB.



Mon expérience la plus significative (10 ans) fût chez LYRECO en tant que Cadre Commercial.

Je gérais un portefeuille de 200 clients (PMI / PME et Collectivités) sur le secteur du nord Isère.

Mon activité quotidienne était de la prospection (50%) et du suivi Clients (50%).

J'ai toujours travaillé en home office.



Je souhaite mettre à profit mon expérience dans une entreprise proposant des biens de consommation courante ou des services.



Je suis actuellement disponible, pour un poste de Commercial Terrain en BtoB.

Je peux travailler sur la plupart des départements de la Région Rhône-Alpes.



Restant à votre entière disposition.







Mes compétences :

Vente

Bureautique

Organisation

Rigueur

Dynamique

Développement commercial