Yan FROMENT

Développement et gestion du pôle, encadrement des équipes et des prestataires, direction des études, conseil et accompagnement de clients de différents secteurs : études et conseil en image, climat interne, conduite du changement, dispositifs de communication interne, communication managériale, tableaux de bord.



Développement et relation client

Développement de l’offre du pôle. Rédaction des présentations commerciales, suivi et respect des engagements.



Management

Management des ressources, supervision de la production et gestion des fournisseurs (de 3 à 5 salariés, de 2 à 10 sous-traitants).



Conseil et accompagnement

Aide à la décision, plans de communication, conseil en communication et en organisation, accompagnement personnalisé de communicants et RH, animation de séminaires, de réunions.



Etudes

Etudes qualitatives, quantitatives, analyse de contenu, planning stratégique des études.



Principales références : Alstom, Airbus Helicopters, Areva, BNP Paribas, Bouygues Construction, Caisse d’Epargne, Club Med, Crédit Agricole, DJO/DILA, EDF, Elior, GDF Suez, Harmonie Mutuelles, Radio France, Roche, Sanofi-Aventis, Société Générale, Vinci, Total...



