ATTENTION : Ce profil n'est plus à jour. Mon activité a beaucoup évolué et je ne peux plus entretenir autant de réseaux sociaux. Rejoignez moi sur l'autre réseau L...n svp



Mes compétences :

Aquaculture

Développement local

Gestion intégrée des zones côtières

GIZC

Halieutique

Littoral

Pêche

Ports

Politiques publiques